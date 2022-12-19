В Белом доме рассказали, посетит ли Байден Киев в ближайшее время – Politico

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время не планирует посещать Киев с визитом по соображениям безопасности.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

"В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угрозы безопасности", — пишет издание.

Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью рассказал, что он ведет переговоры с президентом США Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Накануне Джо Байден также сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере почти 38 млрд долларов.

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