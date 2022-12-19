В Белом доме рассказали, посетит ли Байден Киев в ближайшее время – Politico

Планирует ли президент США Джо Байден посетить Украину.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время не планирует посещать Киев с визитом по соображениям безопасности.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на несколько источников в Белом доме.
"В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угрозы безопасности", — пишет издание.
Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью рассказал, что он ведет переговоры с президентом США Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
Накануне Джо Байден также сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.
Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере почти 38 млрд долларов.
Читайте также:
- "Россияне поздравили детей с праздником": в ГСЧС показали адские фото последствий атаки дронов на Киев и область
- В Херсоне прогремели взрывы: в городе сразу исчез свет
- Данилов рассказал, на сколько массированных обстрелов россияне могут "наскребть" ракет