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В белом доме уверены, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В белом доме уверены, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Белый дом будет продолжать сотрудничество с членами обеих партий в Сенате для обеспечения дополнительного финансирования для Украины.

В Белом доме уверены, что Украина и дальше будет сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе Соединенных Штатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что в администрации президента Джо Байдена гордятся тем фактом, что смогли достичь двухпартийным путем финансирования для Украины.

Мы очень гордимся тем, что нам удалось достичь двухпартийным путем финансирования для Украины и важно, что это продолжается. Мы считаем, что двухпартийное большинство в Конгрессе отдано поддержке Украины”, — заявила Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Белый дом будет продолжать сотрудничество с членами обеих партий в Сенате для обеспечения дополнительного финансирования для Украины в рамках бюджетной резолюции.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшний день Украина получила менее половины обещанных американских танков M1 Abrams.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США прокомментировали письмо с перечнем реформ для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
20
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