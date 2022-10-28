В Белом доме заявили, что переговоры между Украиной и Россией должны начаться на условиях Киева

В США уверены, что переговоры должны начаться только на условиях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сам будет выбирать удобное время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией от имени украинского народа.

Об этом во время брифинга для журналистов в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Он отметил, что только украинские власти должны выбирать время, если оно наступит, для переговоров с Москвой, а сам диалог между странами должен начаться на условиях Киева.

«Зеленский должен определять, каким должен быть успех, он должен определять, как должна выглядеть победа, и он должен определять, когда придет время для переговоров», — отметил Кирби.

Также Кирби отметил, что российский диктатор Путин демонстрирует противоположную своим заявлениям позицию, поскольку пока не заинтересован в реальном диалоге, а лишь усиливает эскалацию в войне против Украины.

Кирби добавил, что позиция США по переговорам остается неизменной: ничего об Украине без Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Джон Кирби ответил на угрозы России сбивать спутники в космосе.

Также мы информировали, что Белому дому сообщили, встретится ли Байден с Путиным на саммите G20 в ноябре.