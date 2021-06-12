В Белой Церкви полиция задержала мужчину, который ударил ножом собственного сына

Раненый оказался в больнице.

Вблизи Белой Церкви правоохранители задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в ранении 49-летнего сына.

Об этом сообщили в полиции Киивсткои области.

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Отмечается, что инцидент произошел селе Озерная. Правоохранители установили, что отец с сыном накануне конфликта употребляли алкоголь. Сын лег спать, а мужчина ушел к соседу. Когда вернулся домой, то между членами семьи возник конфликт. Сначала сын ударил отца в голову. После этого пенсионер взял нож, который лежал на столе, а затем ударил сына в живот.

Мужчина после совершенных позвал на помощь. Раненого сына доставили в больницу. Пенсионера задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, в Днепре мужчина до смерти избил 52-летнюю женщину. Тело погибшей со многими повреждениями нашла ее сестра. Правоохранители установили, что конфликт разгорелся на фоне ревности. Не справившись с эмоциями, мужчина избил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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