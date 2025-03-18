В Белой Церкви в одном из ТРЦ произошла стрельба, есть раненый (фото)

В настоящее время известно об одном пострадавшем человеке.

В Белой Церкви неизвестные совершили стрельбу возле ТРЦ, они объявлены в розыск.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Сообщения о том, что в спортивный клуб в ТРЦ зашли неизвестные и осуществили стрельбу, поступило в полицию в 11:04. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, группа неизвестных ворвалась в спортклуб, открыла огонь и скрылась. В результате один из посетителей получил ранения и был госпитализирован.

В настоящее время известно об одном пострадавшем человеке

Полиция ищет злоумышленников

Напомним, в Белой Церкви мужчина демонстративно, в присутствии прохожих на территории Спасо-Преображенского собора сломал крепеж и бросил флаг Украины на землю.

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