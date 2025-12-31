ТСН в социальных сетях

Украина
91
1 мин

В Белой Церкви дроны повредили многоэтажку — ОВА

Враг не прекращает террор против мирных населённых пунктов Киевщины.

Игорь Бережанский
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг обстрелял Белую Церковь

Враг обстрелял Белую Церковь / © Associated Press

В результате атаки вражеских дронов в Белой Церкви получил повреждения многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, в результате атаки вражеских беспилотников в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом. В здании выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж.

Глава области отметил, что информации о раненых среди жителей пока не поступало.

«Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — призвал Калашник.

