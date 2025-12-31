- Дата публикации
В Белой Церкви дроны повредили многоэтажку — ОВА
Враг не прекращает террор против мирных населённых пунктов Киевщины.
В результате атаки вражеских дронов в Белой Церкви получил повреждения многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По его словам, в результате атаки вражеских беспилотников в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом. В здании выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж.
Глава области отметил, что информации о раненых среди жителей пока не поступало.
«Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — призвал Калашник.
Ранее сообщалось, что в части Одессы в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 31 декабря исчезло электро- водо- и теплоснабжение.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.