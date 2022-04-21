В Бердичеве Житомирской области был демонтирован обелиск участникам гражданской войны, расположенный возле Центрального универмага.

Следует заметить, что из-за войны, которую начала Россия, глава военной администрации Виталий Бунечко внес изменения в свое распоряжение о "декоммунизации". Следовательно, с началом полномасштабной агрессии против Украины местные власти решили убрать из города этот обелисок.

Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Бердичевского городского совета.

"Как и более столетия назад, славное украинское войско доблестно воюет против людоенавистнического режима и его кровавой орды маньяков, извращенцев, мародеров. По инициативе городских властей Бердичева, было сделано все необходимое для оперативного закрытия всех процедурных вопросов в законодательном поле относительно дальнейшей судьбы". Время пришло", — говорится в сообщении мэрии.

Следует заметить: исторические сведения свидетельствуют о том, что в конце февраля — начале марта 1919 года шедшие на Киев сечевые стрелки Симона Петлюры пытались закрепиться в городах на подступах к украинской столице. 7 марта мочевики овладели Бердичевом. В бой с украинцами вступила красная дивизия под командованием Николая Щорса. 19 марта в городе была установлена советская власть. Следующего хоронили погибших Щорсовцев, а после этого в центре города появилась братская могила, на которой потом установили памятник.

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