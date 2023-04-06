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В Бердичеве мать сломала сыну руку: поссорились из-за разных политических взглядов

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
598
Время на прочтение
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В Бердичеве мать сломала сыну руку: поссорились из-за разных политических взглядов

Фото: facebook.com/vinn.police

Кроме перелома руки, у мужчины были диагностированы многочисленные ушибы и ссадины.

В Бердичеве на Житомирщине мать сломала сыну руку из-за разных политических взглядов.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Полицейские получили от медиков уведомление о травмировании 31-летнего жителя Бердичева. Кроме перелома руки, у него были диагностированы многочисленные ушибы и ссадины.

Правоохранители выяснили, что травмы мужчине нанесла мать во время конфликта. Они поссорились "из-за разногласий в оценке нынешних событий в Украине". Что конкретно послужило причиной ссоры, в полиции не уточнили.

Действия женщины следователи квалифицировали как умышленное средней тяжести телесное повреждение. Ей угрожают исправительные работы сроком до 2 лет, или ограничение или заключение свободы сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком мужчина отказался от мобилизации, потому что "потерял много друзей". Его наказали "условным" сроком.

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Дата публикации
Просмотры
598
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