В Бердичеве осудили пенсионера, прославлявшего оккупантов

Предатель признал свою вину.
В Бердичеве Житомирской области осудили 72-летнего мужчину, прославлявшего оккупантов армии РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком в полтора года. Также у пенсионера конфисковали ноутбук.
Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.
Расследование установило, что сторонник российских войск в запрещенных "Одноклассниках" распространял публикации, в которой содержалась глорификация лиц, проводящих вооруженную агрессию России против Украины
Отмечается, что предатель свою вину в уголовном преступлении признал. "Искренне покаялся и заключил с прокурором соглашение о признании виновности", — подчеркивают в сообщении. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции в течение месяца.
Напомним, в Киеве задержан местный предприниматель, причастный к продаже военных товаров, которые поставлялись в Украину как гуманитарная помощь. Речь идет о продаже 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму 20 тыс. долларов США.
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