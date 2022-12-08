В Бердичеве осудили пенсионера, прославлявшего оккупантов

В Бердичеве Житомирской области осудили 72-летнего мужчину, прославлявшего оккупантов армии РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком в полтора года. Также у пенсионера конфисковали ноутбук.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.

Расследование установило, что сторонник российских войск в запрещенных "Одноклассниках" распространял публикации, в которой содержалась глорификация лиц, проводящих вооруженную агрессию России против Украины

Отмечается, что предатель свою вину в уголовном преступлении признал. "Искренне покаялся и заключил с прокурором соглашение о признании виновности", — подчеркивают в сообщении. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции в течение месяца.

Напомним, в Киеве задержан местный предприниматель, причастный к продаже военных товаров, которые поставлялись в Украину как гуманитарная помощь. Речь идет о продаже 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму 20 тыс. долларов США.

Читайте также: