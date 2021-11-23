В Бердянске мужчина умер от ботулизма, его жена — в больнице: супруги ели вяленую рыбу

В связи с несчастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.
В Бердянске мужчина скончался от ботулизма. Его жена находится в больнице. Супруги ели вяленую рыбу, купленную на центральном рынке.
Об этом сообщает местное издание Заноза.
Отмечается, что в связи с несчастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.
Напомним:
В Черновицкой области у матери и ее сына подтвердили бутулизм. 51-летняя женщина и 18-летний парень после употребления консервированных грибов домашнего приготовления попали в больницу с отравлением.
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