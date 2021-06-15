Группа разминирования работала двое суток.

Арсенал времен Второй мировой обнаружили в Бердянске.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что на старую минометную мину в земле наткнулись случайно, когда устанавливали столбы освещения в полузаброшенном дачном поселении. Грунт там был буквально нашпигован взрывоопасными предметами. Подъезды к району оцепили.

Скорее всего, говорят саперы, более 70 лет назад на том месте был полигон, куда после освобождения Бердянска от нацистов свозили опасные находки, чтобы взорвать, но в конце концов просто засыпали землей. Группа разминирования работала двое суток. Более семи сотен снарядов, мин и гранат вывезли в карьер и дистанционно взорвали.

Новости Украины: в Бердянске нашли целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой

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