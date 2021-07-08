В Бердянске нашли тело туриста, который пошел купаться в море и исчез

В Бердянске нашли тело туриста, который пошел купаться в море и исчез

Мужчине был только 31 год.

В Бердянске спасатели нашли труп отдыхающего из Харьковской области, который пошел купаться в море во время шторма и исчез. Мужчина погиб во время купания в море.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что об исчезновении мужа жена сообщила утром 8 июля. Женщина рассказала, что ее муж пошел купаться в море и исчез из виду.

Во время поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни. Они доставили его на берег.

Погибшим оказался 31-летний житель Харькова. Его тело передали для проведения судмедэкспертизы.

В ГСЧС призвали граждан быть сознательными и осторожными во время купания в воде, рассчитывать свои силы и не употреблять алкоголь.

Как сообщалось, с начала июня 2021 года в Украине на воде погибло 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка. Жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, было не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения. Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.

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