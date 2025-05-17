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В Бердянске обнаружили мертвой 7-летнюю девочку — накануне ее разыскивали
В Бердянске вблизи завода обнаружили тело ребенка. Девочка исчезла накануне, ее разыскивали родные.
Сегодня, 17 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области обнаружили мертвой 7-летнюю девочку Ангелину. На теле ребенка есть признаки насильственной смерти.
Об этом сообщили в пресс-службе Бердянской МВА.
«Во временно оккупированном Бердянске обнаружили тело 7-летней девочки вблизи завода „Азовкабель“ в районе лесополосы с признаками насильственной смерти. Накануне ребенка разыскивали после его исчезновения», — говорится в сообщении.
Известно, что 16 мая около 17.00 девочка вышла на прогулку с другими детьми во дворе дома по ул. Кабельщиков, 154. После этого связь с ребенком была потеряна.
Напомним, что в июне 2023 года российские кафиры в Бердянске убили двух подростков — 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. По словам омбудсмана Дмитрия Лубинца, это была внесудебная казнь.