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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
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В Бердянске обнаружили мертвой 7-летнюю девочку — накануне ее разыскивали

В Бердянске вблизи завода обнаружили тело ребенка. Девочка исчезла накануне, ее разыскивали родные.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Тело девочки обнаружили возле завода

Тело девочки обнаружили возле завода / © pixabay.com

Сегодня, 17 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области обнаружили мертвой 7-летнюю девочку Ангелину. На теле ребенка есть признаки насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянской МВА.

«Во временно оккупированном Бердянске обнаружили тело 7-летней девочки вблизи завода „Азовкабель“ в районе лесополосы с признаками насильственной смерти. Накануне ребенка разыскивали после его исчезновения», — говорится в сообщении.

Известно, что 16 мая около 17.00 девочка вышла на прогулку с другими детьми во дворе дома по ул. Кабельщиков, 154. После этого связь с ребенком была потеряна.

Напомним, что в июне 2023 года российские кафиры в Бердянске убили двух подростков — 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. По словам омбудсмана Дмитрия Лубинца, это была внесудебная казнь.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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