В Бердянске оккупанты устроили детям террор: власти назвали угрозы

Оккупанты в Бердянске штрафуют родителей, чьи дети учатся в украинской школе. Но самая большая угроза – изъятие ребенка из семьи.

Об этом заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Дудукалов описал ситуацию в оккупированном Бердянске. Он отметил, что в последнее время увеличилось количество угроз и случаев штрафов в отношении детей, которые учатся в украинской школе.

"Если ребенок был замечен, что учится в украинской школе онлайн, россияне штрафуют родителей. На самом деле только штраф оккупанты признают официально. Самая большая угроза – лишение родительских прав и изъятие ребенка из семьи за обучение в украинской школе", – рассказал представитель райсовета.

Он также сообщил, что горожане выбирают украинское образование параллельно с российским. В оккупации детям очень тяжело не контактировать с российской школой.

Дудукалов рассказал, что захватчики в Бердянске не смогли затянуть всех вместе петь гимн России. И вот уже третий год не могут вытащить всех детей из украинских школ.

"Поэтому эти угрозы, штрафы и репрессии продолжаются. А люди делают такой выбор, потому что они – украинцы", – отметил чиновник.

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Он добавил, что оккупанты прекращают выплаты обещанных 10-12 тыс. руб., которые платили социально незащищенным слоям населения.

"Оккупанты продолжают репрессии и закручивание гаек, боятся украинцев. Социальные выплаты урезают людям. Очевидно, что-то произошло, и, судя по всему, им урезают бюджет. Что касается света, воды и начала отопительного сезона, все понятно: ничего не изменилось, все очень плохо. Воды снова нет у половины города, по состоянию на вчера и на сегодня", – рассказал Дудукалов.

К слову, на оккупированных территориях украинских школьников принуждали писать поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину.

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