В Бердянске оккупанты захватили 2 медучреждения, а руководителем назначили волонтера-коллаборанта

Оккупанты захватили два медицинских учреждения во временно оккупированном Бердянске.

Россияне поставили руководить одним из медучреждений местного коллаборанта.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения. Сейчас известно, что одному из них назначен руководитель, избранный из коллаборантов. А предатель украинского народа — Николай Мирошниченко, который недавно занимался волонтерством и помогал эвакуироваться из серой АТО/ООС, — теперь назначен россиянами главой город департамента здравоохранения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты заблокировали резикоридоры и назначают руководителями бывших преступников. Кроме этого оккупанты готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.

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