В Бердянске оккупанты захватили радио: распространяют лживые сообщения о ситуации в Украине

В Бердянске оккупанты захватили радио: распространяют лживые сообщения о ситуации в Украине

Российские оккупанты на захваченных территориях Запорожской области распространяют лживую информацию.

Для своих целей захватчики не только выпускают пропагандистские информационные бюллетени и заводят Telegram-паблики. В Бердянске, временно находящемся под российской оккупацией, агрессоры захватили радио "Азовская волна".

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Захваченное россиянами местное радио 106 FM ныне называется "Свободный Бердянск". ОМП распространяет враждебные лживые пропагандистские сообщения и дезинформацию о делах в городе и Украине в целом.

Следует заметить, что курортный город иногда в информационной блокаде из-за полного отсутствия мобильной связи и частично Интернета.

Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины исключил из своих рядов за коллаборационизм журналистов с временно оккупированных территорий Запорожской области. За предательство исключили трех журналистов из Мелитополя: Олесю Грусневу, Дениса Дорофеева и Дмитрия Переверзева. Они начали сотрудничать с русскими оккупантами.

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