В Бердянске оштрафовали водителя, потому что его машина похожа на полицейскую: как выглядит авто (фото)

При использовании наименования и признаков принадлежности к полиции в Украине грозит административное наказание.
22-летний водитель из Бердянска Запорожской области получил штраф за то, что его автомобиль ВАЗ-2106 напоминал полицейскую машину. На владельца транспорта правоохранители составили протокол.
Об этом сообщает Бердянский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области.
Правоохранители заметили автомобиль в среду, 20 октября, во время патрулирования города. На машине парня было незаконное использованием наименования полиции, за что его и оштрафовали.
"Молодой человек пояснил, что не знал о предусмотренной административной ответственности за использование наименование и знаков принадлежности к Нацполиции Украины", — объяснили правоохранители.
На водителя составили протокол по ч.1 ст.184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) КоАП.
Отметим, что также в соответствии с пунктом 30.7 правил дорожно движения, в Украине запрещается наносить на внешние поверхности авто изображения или надписи, которые совпадают с цветографическими схемами, опознавательными знаками или надписями транспортных средств оперативных и специальных служб.
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