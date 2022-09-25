В Бердянске раздался взрыв: оккупанты в панике перекрывают центр города

По предварительным данным, взорвался автомобиль, припаркованный возле горсовета.

Об этом сообщают местные жители в телеграмм-канале "Бердянск в оккупации".

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"По сообщениям очевидцев, возле здания исполкома был взорван автомобиль. Сейчас там виднеется дым, русняв панике перекрывает центр города", — говорится в сообщении.

В комментариях бердянцы сообщают, что, вероятно, взрывчатку заложили в урне возле парковки. По свидетельству других очевидцев, дым идет непосредственно из здания горисполкома.

Бахнуло возле исполкома в мусорном баке. Сразу приехали военные. Просто через две минуты.

Дымится именно горисполком, я не понимаю, почему все пишут, что именно авто.

У горисполкома стало опасно парковать машины. Теперь сауленки будут ходить на работу пешком.

Ждем официальную информацию.

Напомним, в РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных.

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