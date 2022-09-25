В Бердянске раздался взрыв: оккупанты в панике перекрывают центр города

В оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв.
По предварительным данным, взорвался автомобиль, припаркованный возле горсовета.
Об этом сообщают местные жители в телеграмм-канале "Бердянск в оккупации".
"По сообщениям очевидцев, возле здания исполкома был взорван автомобиль. Сейчас там виднеется дым, русняв панике перекрывает центр города", — говорится в сообщении.
В комментариях бердянцы сообщают, что, вероятно, взрывчатку заложили в урне возле парковки. По свидетельству других очевидцев, дым идет непосредственно из здания горисполкома.
- Бахнуло возле исполкома в мусорном баке. Сразу приехали военные. Просто через две минуты.
- Дымится именно горисполком, я не понимаю, почему все пишут, что именно авто.
- У горисполкома стало опасно парковать машины. Теперь сауленки будут ходить на работу пешком.
Ждем официальную информацию.
Напомним, в РФ могут принудительно мобилизовать украинских военнопленных.
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