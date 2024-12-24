В Бердянске раздался взрыв: вероятно, подорвали авто главы оккупационного совета

Оккупационные власти пока никак не комментировали взрыв.

В оккупированном Бердянске утром 24 декабря произошел взрыв. В результате сгорел автомобиль, который, вероятно, принадлежал председателю оккупационного совета Василию Нечете.

Об этом сообщил медиа ресурс Бердянск сегодня.

Работавшая на месте бригада скорой помощи забрала пострадавшего, однако пока не подтверждено, был ли это сам Нечета.

Василий Нечета, до оккупации возглавлявший дом культуры "Нефтехимик", после захвата города перешел на сторону врага и активно поддержал становление оккупационных властей. Он вступил в ряды "Единой России" и стал председателем оккупационного совета.

"Он подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационной деятельности, то есть совершении действий, направленных на добровольное избрание гражданином Украины в незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

Напомним, на ВОТ Украины школьников заставили 4 часа слушать российского диктатора.

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