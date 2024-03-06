В Бердянске российские оккупанты устроили "разборки" с местными коллаборантами-силовиками

Угрозами они заставили "правоохранителей" сдать оружие и лечь лицом на землю.

Во временно оккупированном Бердянске российские военные положили лицом на землю так называемых "сотрудников Дорожно-патрульной службы" после того, как они обнаружили у их командира поддельные права.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

"Разборки" между оккупантами и местными силовиками произошли 4 марта.

Сотрудники ДПС дежурили в районе улицы Толстого, когда к ним подъехал автомобиль УАЗ, из которого вышли вооруженные люди в камуфляже. Угрозами они заставили "правоохранителей" сдать оружие и лечь лицом на землю. Затем на место происшествия подъехал еще один автомобиль – "Хаммер", после чего силовикам-коллаборантам разрешили встать.

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По информации ASTRA, за рулем "Хаммера" находился командир стрелкового взвода резервной воинской части 20634 вооруженных сил РФ 31-летний Артур Недашковский. Ранее ДПСники обнаружили у него поддельное водительское удостоверение.

Недашковский внесен в базу украинского сайта "Миротворец". В феврале 2014 года он работал корреспондентом издания "Голос Севастополя", где публиковал пророссийские репортажи об аннексии Крыма. Впоследствии воевал в составе так называемых "ополченцев", во время полномасштабного вторжения записался в ЧВК "Вагнер" и получил от кремлевской власти "орден мужества" за уничтожение города Бахмута.

После стычки с сотрудниками ДПС оккупационная полиция Бердянска задержала 5 подчиненных Недашковского: сержанта Владимира Саблина, родом из Твери, рядового Алексея Напорко из временно оккупированной территории Донецкой области, рядового Алексея Котова из Краснодарского края, рядового Андрея Кузьмина из Свердловской области, рядового Сергея Гардера из Нефтеюганска. В отношении Саблина и Напорко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ в связи с применением насилия.

Напомним, оккупированном Бердянске в Запорожье раздался взрыв 6 марта, после которого российские захватчики заявили о подрыве организатора фейковых выборов.

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