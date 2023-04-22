В Бердянске российские захватчики обвинили священников в использовании "биоматериала верующих" и захватили католическую церковь

В этот раз они захватили здание католического костела.

Об этом пишет Бердянская городская военная администрация.



Костел Рождества Пресвятой Девы Марии был не только религиозной общиной. Здесь нуждающиеся могли получить поддержку, а жители и гости города имели возможность услышать органную музыку. С самого начала оккупации костел оказывал укрытие и помощь всем нуждающимся.



Отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и каждый день продолжал молиться в полдень возле инсталляции "Я люблю Бердянск".



В этом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви, Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей осудили за то, что они в 2015 году некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО. До сих пор нет никакой информации: живы ли они и имеют состояние здоровья.



Еще раньше оккупанты также похитили главу Лютеранской общины Бердянска Артура Кожевникова.

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"Сейчас же российские пропагандисты разгоняют информацию, будто священнослужители использовали персональные данные и биоматериал верующих. Также в сюжетах вспоминают, что авторы книг, которые нашли в костеле, призвали к свержению режима Януковича. Пропагандисты использовали в своих целях даже расположение костела — якобы то, что он построен напротив вечного огня, не случайно, что это противостояние с русским миром. Наряды священнослужителей и предметы для служений россияне выдают за оккультизм. Показывают обычные наряды священника и говорят, что те предметы будто из фильма ужасов", — говорится в сообщении.

"Верим, что ВСУ вскоре покажут оккупантам настоящий фильм ужасов. Потому что Бердянск — город свободных людей, которые с уважением относятся к мировоззрению друг друга. А преследование религиозных общин оккупантами является преступлением. Россияне нарушают права наших людей на свободу вероисповедания. Захватчики сделали невозможным деятельность всех". религиозных общин, кроме своего пропагандистского московского патриархата", — убеждены чиновники.

Напомним, в вечерней сводке 23 марта Генштаб опубликовал информацию о "выходе" всех подразделений российской армии из Новой Каховки. Перед этим они ограбили местное население, украв бытовую технику и драгоценности. В тот же вечер украинское командование опровергло свое предварительное заявление, объяснив "некорректным использованием имеющихся данных".

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Новая Каховка для РФ имеет стратегическое значение. Они будут за нее сражаться до последнего. "Стоит приказ воевать насмерть, никому никуда не отступать и ничего не сдавать", — подчеркнул Жданов.

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