В Бердянске суд вынес приговор подростку, от которого родила 12-летняя девочка

В Бердянске суд вынес приговор подростку, от которого родила 12-летняя девочка

Парень будет отбывать наказание условно.

В Запорожской области Бердянский горрайонный суд вынес приговор несовершеннолетнему,который вступил в половые отношения с 12-летней девочкой.

Об этом говорится реестре судебных решений.

В марте прошлого года 12-летняя девочка родила доношенного ребенка. Согласно истории беременности и родов, впервые половой акт у нее был в августе 2019 года. Отца ребенка установили — им оказался несовершеннолетний друг брата потерпевшей.

На заседании суда подросток признал себя виновным и подтвердил, что летом 2019 вступал в половую связь с девочкой. Он заявил, что все происходило по обоюдному согласию, никакого насилия по отношению к ней он не совершал и раскаялся в содеянном.

Потерпевшая рассказала, что проводила время со знакомым своего брата в одной компании. По просьбе обвиняемого несколько раз вступала с ним в половую связь в помещении нежилого дома. По ее словам, парень ей угрожал, если она расскажет матери или подругам.

Девочка и ее адвокат подали к обвиняемому гражданский иск о возмещении причиненного потерпевшей морального вреда на сумму 500 тысяч грн., считая, что несовершеннолетний обвиняемый лишил потерпевшую детства, заставил изменить ей образ жизни, обратиться к врачу психиатру для преодоления стрессового расстройства психики.

Обвиняемый гражданский иск признал частично в сумме 100 тысяч грн., Ссылаясь на отсутствие материальной возможности удовлетворить иск в полном размере.

Подростка суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование). Его освободили от отбывания наказания и дали 2 года испытательного срока. Также семья парня должна возместить потерпят 300 тысяч гривен морального ущерба.

Информацию о подростке включили в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Напомним, что в Павлограде Днепропетровской области 26-летний мужчина на улице изнасиловал 15-летнего подростка. В полицию с заявлением обратился отец мальчика.

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