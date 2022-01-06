В Бердянске в новогоднюю ночь избили 15-летнюю девушку и сняли это на видео

В Бердянске в новогоднюю ночь избили 15-летнюю девушку и сняли это на видео

Пострадавшая отдыхала в компании подростков.

В Бердянске избили 15-летнюю девушку. Чрезвычайное событие произошло в новогоднюю вещь.

Об этом сообщает Бердянский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области в фейсбуке.

"5 января 2022 года к правоохранителям с заявлением о нанесении телесных повреждений обратилась 15-летняя ученица одной из школ города Бердянск. Потерпевшая девушка в присутствии законных представителей сообщила о том, что 1 января, находясь в компании знакомых подростков, одна из присутствующих девушек нанесла ей телесные повреждения. К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия", — рассказали в полиции.

По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней девушке открыто производство. Событие предварительно квалифицировали по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас потерпевшую девушку ждет судебно-медицинская экспертиза.

"Сотрудниками полиции устанавливаются личность нарушителя, которая наносила удары и свидетелей происшествия", — добавили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге двое мужчин забили до смерти прохожего, а затем еще выстрелили ему в голову.

Читайте также:

Мертвые дети лежали с игрушками на диване: подробности жуткой гибели семьи из пяти человек в Одесской области

Братья из Винницкой области одолели 10 километров босиком, чтобы убежать от отчима

Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом