В Бердянске в новогоднюю ночь избили 15-летнюю девушку и сняли это на видео

Пострадавшая отдыхала в компании подростков.
В Бердянске избили 15-летнюю девушку. Чрезвычайное событие произошло в новогоднюю вещь.
Об этом сообщает Бердянский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области в фейсбуке.
"5 января 2022 года к правоохранителям с заявлением о нанесении телесных повреждений обратилась 15-летняя ученица одной из школ города Бердянск. Потерпевшая девушка в присутствии законных представителей сообщила о том, что 1 января, находясь в компании знакомых подростков, одна из присутствующих девушек нанесла ей телесные повреждения. К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия", — рассказали в полиции.
По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней девушке открыто производство. Событие предварительно квалифицировали по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас потерпевшую девушку ждет судебно-медицинская экспертиза.
"Сотрудниками полиции устанавливаются личность нарушителя, которая наносила удары и свидетелей происшествия", — добавили в полиции.
Напомним, в Кривом Роге двое мужчин забили до смерти прохожего, а затем еще выстрелили ему в голову.
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