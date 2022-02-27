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В Бердянске Запорожской области российские военные захватили все админздания

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Мэрия отказалась работать под контролем оккупантов.

В Бердянске Запорожской области российские военные захватили все админздания: оккупанты взяли под контроль городской совет.

Об этом сообщил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло в своем видеообращении.

По его словам, вечером 27 февраля в здание Бердянского исполкома вошли вооруженные военные. Они представились российскими солдатами и проинформировали, что все админздания города находятся под их контролем.

"Нам (горсовету — Ред.) было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считая такое предложение неприемлемым. Именно поэтому мы всем составом покинули здание. Продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба дистанционно", — сказал Свидло.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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