В Бердянске Запорожской области российские военные захватили все админздания

В Бердянске Запорожской области российские военные захватили все админздания

Мэрия отказалась работать под контролем оккупантов.

В Бердянске Запорожской области российские военные захватили все админздания: оккупанты взяли под контроль городской совет.

Об этом сообщил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло в своем видеообращении.

По его словам, вечером 27 февраля в здание Бердянского исполкома вошли вооруженные военные. Они представились российскими солдатами и проинформировали, что все админздания города находятся под их контролем.

"Нам (горсовету — Ред.) было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считая такое предложение неприемлемым. Именно поэтому мы всем составом покинули здание. Продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба дистанционно", — сказал Свидло.