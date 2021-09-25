В Бердянске женщина нашла на помойке большой пакет с деньгами: чем все закончилось (фото)

В Бердянске женщина нашла на помойке большой пакет с деньгами: чем все закончилось (фото)

Зоозащитница решила отыскать владельца через соцсети.

В Бердянске Запорожской области женщина нашла возле мусорного бака пакет, в котором было много денег.

Соответствующее сообщение появилось на странице местной волонтеры и зоозащитницаы Валентины Мамай в фейсбуке.

В частности женщина написала: "Возле мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну".

Кроме того, она опубликовала фото с находкой, где были в пачках крупные купюры.

Стоит заметить, что желающих назвать верную сумму оказалось довольно много, о чем люди активно писали в комментариях. Цифры звучали разные: и 100 тысяч гривен, и 200.

Там 100 тысяч. Но они не мои ... но так хочется, что бы стали моими

Где 200 тысяч

54 тысячи гривен

200 тысяч мои, ура, нашлись!

Деньги уже вернули — кто-то не увидел выше комментарий Валентины

Как стало известно, женщине удалось отыскать владельца потерянных денег. Он даже заплатил ей вознаграждение.

По данным местного издания "Пик", сумма благодарности составила 100 гривен. Валентина же написала в комментариях к своему сообщению: "Дали, и за то спасибо".

Журналисты также выяснили, что пакет с деньгами на помойке нашла другая женщина, склонная к бродяжничеству. Она и принесла пакет Валентине Мамай. По предварительным данным, пакет с деньгами случайно задели, когда выбрасывали мусор.

Также сообщается, что в 2018 году Валентина Мамай копала ямку для захоронения кота и наткнулась на сундук с церковной книгой, часами, драгоценностями. Тогда часть находки зоозащитница отнесла в храм. Также, некоторые вещи раздала знакомым и оставила себе.

Напомним, в Испании на дне моря нашли один из крупнейших кладов римских золотых монет, его могли намеренно спрятать.

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