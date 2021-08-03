В Бердянске женщина выпала из окна 9 этажа и застряла на подоконнике этажом ниже

В Бердянске женщина выпала из окна 9 этажа и застряла на подоконнике этажом ниже

Пострадавшую снимали спасатели с помощью лестницы.

В Бердянске Запорожской области спасатели спасли жизнь женщине, которая едва не упала с высоты. Она выпала из окна на 9 этаже и оказалась на подоконнике балкона этажом ниже.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел сегодня, 3 августа, в 08:10 на улице Северной в Запорожье. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между 8 и 9 этажами многоквартирного дома находится женщина.

Прибывшие на место происшествия, установили, что женщина выпала с 9 этажа и оказалась на подоконнике балкона между 8 и 9 этажами, и не может самостоятельно добраться до безопасного места.

Спасатели сняли женщину с помощью автолестницы и передали медикам.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 30-летний львовянин намеревался с балкона соседнего дома попасть на балкон своего дома, однако не удержался и упал с высоты третьего этажа. В результате падения мужчина погиб.

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