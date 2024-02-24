В Бериславе оккупанты сбросили с БпЛА взрывчатку на местного жителя

В Бериславе Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатки с беспилотника на местного жителя. Мужчина на момент атаки находился возле магазина.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

"38-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. Оккупанты сбросили взрывчатку на мужчину накануне вечером, когда тот находился возле магазина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший получил ранение головы и контузию. Медики оценивают его состояние – как средней тяжести.

Между тем глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что в области в результате атак россиян четыре человека получили ранения. За прошедшие сутки армия РФ обстреляла Новотягинку, Тягинку, Приднепровское, Кизомис, Змиевку, Ингулец, Огромный, Станислав, Осокоровку, Антоновку и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, были повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома. Зафиксированы обстрелы четырех админзданий и трансформаторной подстанции", — сообщил глава ОВА.

В результате попаданий в селах Ингулец и Станислав Херсонского района повреждены два учебных заведения и автомобиля и гаражи. В гигантском Херсонского района — газопровод.

Как сообщалось, ночью на 24 февраля россияне атаковали БпЛА Кировоградскую область. Силы ПВО уничтожили над Кировоградской областью Shahed. Произошло падение обломков сбитых дронов.

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