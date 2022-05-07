В Берлине все же разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако есть условие

В Берлине все же разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако есть условие

Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили использование украинской символики 8-9 мая.

Акция в Берлине начнется 8 мая в 12:00 и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики.

Об этом рассказал активист Александр Снидалов, который примет участие в акции 8 мая, пишет "Европейская правда".

"И символику, и присутствие разрешили по согласованию с полицией в честь почтения, которое будет проводить украинское посольство" — сказал он.

Александр Снидалов также отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещена во всем Берлине.

"Из интересного. Наши волонтеры организовали awerness команду, которая должна действовать в этот день предупреждая украинцев о возможных провокациях и рассказывая о том, как вести себя во время провокаций. Эта команда должна была носить розовые жилеты. Полиция запретила использование розовых жилетов приравняв их к униформе, носить которую в этот день тоже запрещено" — рассказал он.

Напомним, накануне власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

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