"В блиндажах, как у свиней в хлеву": ВСУ показали загаженную позицию сбежавших оккупантов

Российские войска жили в беспорядке, а во время наступления ВСУ мгновенно скрылись, покинув все свое обеспечение.

ВСУ показали захламленную позицию российских оккупантов, сбежавших из-за наступления украинских бойцов.

Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ.

На ролике заметно, в каком беспорядке жили российские военные, которые очень быстро сбежали из-за наступления украинских бойцов, оставив на своей позиции много запасов пищи, боеприпасов, оружие, противогазы и даже бронежилеты.

"Вот так выглядит недоимпериализм. В блиндажах у русаков, как у свиней в хлеву. Кивают пятками со своих позиций, оставляют абсолютно все. Вот так выглядит недоимпериализм. В блиндажах у русаков, как у свиней в хлеву! Накивали пятками со своих позиций, оставляют абсолютно все", — говорится в сообщении.

Деоккупация территорий Украины

По состоянию на 4 октября в Украине деоккупировано более полутора тысяч населенных пунктов.

Только с начала октября Силы обороны Украины уже освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.

Накануне, 5 октября, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об освобождении еще шести населенных пунктов Луганской области.

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