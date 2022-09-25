"В ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии" – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Тем не менее, он прогнозирует, что в ближайшее время российская агрессия в Украине усилится.

Об этом Матеуш Моравецкий рассказал Polskie Radio.

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"Русский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим путина слабеет, теряет кровь и воздух. Послание путина, в котором он объявил о мобилизации среди российских мирных жителей должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась", — прокомментировал глава правительства.

По его словам, с самого начала вторжения России в Украину весь мир смотрел на позор российской армии — полуизношенную технику минувшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые попав в украинский плен, заявляли, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну.

Он добавил, что долгое время российский диктатор "экономил" россиян, посылая на войну азиатские меньшинства из далеких российских республик. По словам премьера, это свидетельствует не только о расистской политике Кремля, но и "о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка".

"Сейчас, на фоне растущих потерь в людях и технике со стороны России, на фоне отвоевания украинцами своих городов, пути приперты к стене. Тем более потрясающая реакция российского общества на новость об обязательном призыве. Буквально через час после выступления путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковике Google воцарились лозунги: как сломать руку или как покинуть Россию", — отметил премьер.

Он признался, что смотрит на российские протесты с какой-то легкой надеждой, а западные политики, западная элита "должна прозреть".

"Польское правительство, Польша всегда будет голосом разума, голосом мира, свободы и безопасности. У нас одна цель, и эта цель — победа", — резюмировал глава правительства.

Напомним, в ISW объяснили, зачем Путину аннексия оккупированных после 24 февраля территорий.

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