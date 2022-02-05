В ближайшее время не вступит: в НАТО заявили об отсутствии консенсуса по членству Украины

В ближайшее время не вступит: в НАТО заявили об отсутствии консенсуса по членству Украины

Заместитель генсека НАТО заявил, что Альянс не будет вмешиваться в военные действия Украины, однако поддержит ее "другими способами".

В НАТО нет консенсуса относительно возможного членства Украины в Альянсе, однако ни одна третья сторона, в частности Российская Федерация, не имеет права вето на решение, касающееся только страны и организации, в которую она хочет вступить.

Соответствующее заявление заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ озвучил в интервью France 24.

"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО, — заявил он. — НАТО должно иметь консенсус — сегодня у нас нет консенсуса относительно возможного членства Украины в НАТО, но ни одна третья сторона не имеет права вето на решение, которое является суверенным для страны и организации, в которую она хочет вступить. Так что решать нам".

Джоанэ подчеркнул свою обеспокоенность потенциальной войной между Россией и Украиной и назвал последнюю мобилизацию российских войск на границе и в Беларуси "подозрительной и очень необычной".

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"НАТО не будет вмешиваться в военные действия Украины — мы поддерживаем Украину многими другими способами, отдельные союзники поддерживают Украину. И для того, чтобы удержать Россию от этого, нужно действительно продемонстрировать руководству Кремля, что в анализе расходов и выгод дополнительная военная интервенция в Украине — это чистая потеря для России", — подчеркнул он.

Заместитель генсека НАТО также отметил, что действия РФ подтолкнули Альянс к развертыванию войск и оружия в Восточной Европе. По его словам, до незаконной аннексии Крыма в 2014 году на восточном фланге не было никакого военного присутствия НАТО.

"(Россия. — Ред.) хочет иметь Украину в своей сфере влияния, но каков результат продолжающейся войны на Донбассе, аннексии Крыма и нынешней угрозы Украине? Десять лет назад только 20% украинцев хотели вступить в НАТО и ЕС, сегодня у нас их более 60%. Поэтому в определенном смысле мы надеемся, что Россия поймет, что получает противоположное своим намерениям", — подытожил Джоанэ.

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