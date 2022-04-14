В ближайшие дни будет открыто движение по Житомирской трассе – Кубраков

После освобождения Киевской области от российских оккупантов продолжается активное восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры. В частности, уже в ближайшие дни будет полностью открыта для проезда Житомирская трасса, на которой еще недавно шли ожесточенные бои.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью «НВ. Бизнес».

По словам Кубракова, трасса Киев-Житомир уже полностью расчищена от опасных обломков и сожженной боевой техники.

«Надеюсь, что в эти выходные или в понедельник мы так же откроем движение уже по Житомирской трассе. Не потребуется объезжать большое расстояние через населенные пункты. Вы будете ехать по трассе Киев-Чоп, проезжать по временному мосту и это будет работать. Где можем, мы решаем все так», – сказал он.

Также в Киевской области ведутся работы по возведению временных мостов – первая такая переправа уже введена в эксплуатацию рядом с разрушенным Романовским мостом через реку Ирпень.

«Мы уже открыли временный мост возле Ирпеня. В принципе движение для легковых автомобилей открыто. Параллельно проектируем стационарный мост… И так же мы делаем возле Стоянки временный мост, он немного больше, чем возле Ирпеня», – рассказал министр.

Одной из главных задач относительно оперативного восстановления транспортного сообщения вблизи разрушенных мостов Кубраков видит в быстром возведении временных переправ и параллельном проектировании постоянных мостов.

«То есть такие вещи (временные переправы – ред.) — мы это делаем за дни и недели, как можно скорее. Это временные вещи. Параллельно проектируем постоянные мосты. Не рано ли? Я думаю, что не рано. Если мы не предоставим людям нормальных условий для жизни в этих местах, люди туда не вернутся. Наша задача — как можно скорее вернуть людей, дать им возможность вернуться в пострадавшие города», – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Как ранее сообщал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, первоочередными задачами для властей в ближайшие недели является расчистка дорог, а также восстановление водо- и электроснабжения в освобожденные населенные пункты.

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