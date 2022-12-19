В ближайшие дни графики отключения света будут еще более сложными – Центр исследования энергетики.

В ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще более сложными.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона 19 декабря.

"Дроны нанесли много вреда. Несколько очень важных объектов повреждены. Поэтому способность транспортировать электроэнергию еще более ограничена на сегодняшний день. Хочу предупредить, скорее всего, ближайшие несколько дней график отключений будет очень сложным. Он будет непредсказуемым, очень много оборудования в состоянии восстановления. Это означает, что очень сложно в ближайшие дни предусмотреть плановые удобные отключения", — сказал он.

Харченко отметил, что отключение электроэнергии может достигать 4-5 часов в сутки в ближайшие дни.

Отметим, с начала октября российские оккупанты совершили девять массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. В результате этих обстрелов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

Напомним, 19 ноября армия России в очередной раз атаковала Украину иранскими беспилотниками. В Киевской области есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В течение недели Киевская область отразила уже третью атаку России. Также в южных регионах ВСУ сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

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