"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", — Шмыгаль

"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", — Шмыгаль

Проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации в учреждениях будет полиция.

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидопасности.

Об этом в среду, 6 октября, во время очередного заседания правительства заявил премеьр-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно ", — отметил он.

По словам главы правительства, у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Напомним:

В Украине из-за коронавируса по состоянию на 6 октября уже одиннадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели Остальные регионы остаются в "желтой" зоне. В Украине по состоянию на утро 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 320 человек 4630 пациентов выздоровели.

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