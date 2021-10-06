"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", — Шмыгаль

Проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации в учреждениях будет полиция.
В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидопасности.
Об этом в среду, 6 октября, во время очередного заседания правительства заявил премеьр-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно ", — отметил он.
По словам главы правительства, у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.
Напомним:
- В Украине из-за коронавируса по состоянию на 6 октября уже одиннадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.
- В Украине по состоянию на утро 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 320 человек 4630 пациентов выздоровели.