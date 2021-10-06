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"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", — Шмыгаль

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"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", — Шмыгаль

УНИАН

Проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации в учреждениях будет полиция.

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидопасности.

Об этом в среду, 6 октября, во время очередного заседания правительства заявил премеьр-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно ", — отметил он.

По словам главы правительства, у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Напомним:

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