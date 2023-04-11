В ближайшие годы этого не произойдет: когда над Украиной снова будут летать пассажирские самолеты

Вторжение России в Украину негативно повлияло на экономическую ситуацию и геополитическое напряжение.

Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы будут до 2029 года.

Об этом говорится в прогнозе организации.

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В частности, в документе говорится, что вторжение России в Украину негативно повлияло на экономическую ситуацию и геополитическое напряжение. Появилась более высокая инфляция и большая неопределенность.

"Дальнейший период конфликта с большими сбоями на энергетических рынках приведет к превращению в больший удар по глобальной экономической экспансии", — говорится в отчете.

Кроме того, Евроконтроль рекомендует авиаперевозчикам, совершающим полеты в эти страны, тщательно планировать и учитывать существующие риски.

Напомним, воздушное пространство над Украиной закрыли утром 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.

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