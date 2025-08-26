Ближайшие недели будут активными: Зеленский сообщил о военных операциях

Зеленский обсудил с премьером подготовку к отопительному сезону и сотрудничество с ЕС / © Associated Press

Президент Украины сообщил о проведении ежедневных военных докладов, в частности, от председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он подчеркнул, что украинские силы продолжат как активные, так и оборонные операции, ведь иного выбора враг не оставляет.

Об этом говорилось в обращении Владимира Зеленского 26 августа.

Кроме того, состоялся разговор с премьер-министром Украины по подготовке к зиме.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества с европейскими партнерами. В частности, уже есть положительные договоренности с Норвегией, а также идет работа с Еврокомиссией.

Также глава государства провел совещание с дипломатической командой — Министерством иностранных дел и ОП. По его словам, в ближайшие недели ожидается ряд важных международных контактов и переговоров с лидерами стран-партнеров.

«Только что я провел совещание с дипломатической командой — МИД, Офис, все. Готовим новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными» — подытожил президент.

Напомним, ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил о возможном энергетическом коллапсе и назвал регионы, которые могут встретить зиму без отопления.

А министерша энергетики Светлана Гринчук ранее подчеркнула, что Украина готовится к отопительному сезону 2025-2026.