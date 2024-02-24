В ближайшие недели ЕС проведет скрининг законодательства Украины для вступления — фон дер Ляйен

Несмотря на войну с Россией, Украина продвигается по евроинтеграции. Еврокомиссия к середине марта завершит скрининг украинского законодательства на соответствие нормам ЕС.
Евросоюз до середины марта 2024 года проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, что предшествует официальному началу переговоров о вступлении.
Об этом президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время пребывания в Киеве 24 февраля.
"С нашей стороны мы предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС)", – сказала она.
Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС уже начал процесс скрининга, и на этом пути еще много работы.
"Я поощряю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии", – отметила она.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в начале лета могут быть готовы рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.
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