В ближайшие недели ЕС проведет скрининг законодательства Украины для вступления — фон дер Ляйен

Несмотря на войну с Россией, Украина продвигается по евроинтеграции. Еврокомиссия к середине марта завершит скрининг украинского законодательства на соответствие нормам ЕС.

Евросоюз до середины марта 2024 года проведет скрининг украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза, что предшествует официальному началу переговоров о вступлении.

Об этом президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время пребывания в Киеве 24 февраля.

"С нашей стороны мы предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС)", – сказала она.

Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС уже начал процесс скрининга, и на этом пути еще много работы.

"Я поощряю вас выполнить рекомендации Еврокомиссии", – отметила она.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в начале лета могут быть готовы рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.

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