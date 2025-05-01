В ближайшую ночь в Украине будут заморозки: где ждать "минусов"

Похолодание вернулось / © Pixabay

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В пятницу, 2 мая, в Украине ожидается значительное похолодание. В ближайшую ночь в северных, центральных областях плюс на Харьковщине есть вероятность заморозков на почве.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В общей сложности в Украине ночью ожидается +2+6 градусов, в южной части +6+10 градусов. В течение дня пятницы температура воздуха будет свежая, однако с комфортными +14+18 градусов, на западе +15+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11+14 градусов», — написала она.

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На юге и востоке будет преобладать погода без осадков.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.

В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность заморозков на почве. Завтра днем ожидается около 15 градусов. Без дождя.

Ранее синоптики сообщили, какая будет погода в мае. Больше об этом читайте в новости.