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- Украина
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В ближайшую ночь в Украине будут заморозки: где ждать "минусов"
В ночь на 2 мая в ряде регионов будет холодно — есть вероятность заморозков на почве.
В пятницу, 2 мая, в Украине ожидается значительное похолодание. В ближайшую ночь в северных, центральных областях плюс на Харьковщине есть вероятность заморозков на почве.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В общей сложности в Украине ночью ожидается +2+6 градусов, в южной части +6+10 градусов. В течение дня пятницы температура воздуха будет свежая, однако с комфортными +14+18 градусов, на западе +15+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11+14 градусов», — написала она.
На юге и востоке будет преобладать погода без осадков.
Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.
В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность заморозков на почве. Завтра днем ожидается около 15 градусов. Без дождя.
Ранее синоптики сообщили, какая будет погода в мае. Больше об этом читайте в новости.