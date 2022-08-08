В более чем десяти городах прошли акции в поддержку защитников "Азовстали"

Кроме Киева, мероприятия прошли в Житомире, Ровно, Ивано-Франковске, Запорожье, Черкассах, Тернополе, Львове, Чернигове, Кривом Рогу, Хмельницком и Днепре.

Родные пленных украинских защитников Мариуполя и "Азовстали" призывают Украину и мир не забывать о трагедии в Оленовке, где оккупанты устроили теракт.

Об этом сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Родственники украинских защитников Мариуполя и просто неравнодушные граждане вышли на акции в более чем десяти городах Украины

Кроме Киева, мероприятия прошли в Житомире, Ровно, Ивано-Франковске, Запорожье, Черкассах, Тернополе, Львове, Чернигове, Кривом Рогу, Хмельницком и Днепре. Также акции проходили и в городах Европы.

Участники мероприятий призвали ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы они выполнили гарантии, которые давали, когда защитники выходили из "Азовстали", и посетили колонию в Оленовке, проинспектировав условия содержания и здоровья военнопленных.

"Сегодня известно, что россияне отказали организациям в этих запросах, что является прямым нарушением положений Женевской конвенции. Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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