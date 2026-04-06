- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
В Болгарию по железной дороге: Украина запускает прямой поезд в Варну
Прямое железнодорожное сообщение с Болгарией обещают запустить уже летом.
Украина планирует запустить новый международный поезд в болгарскую Варну.
Об этом передает Министерство развития громад и территорий.
Стороны уже согласовали маршрут и график движения. Поезд будет курсировать через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест в Варну.
Ориентировочное время в пути — менее 29 часов. В Минразвития уточнили, что это почти столько же, как на автобусе, но значительно комфортнее.
«Запуск прямого железнодорожного сообщения с Болгарией — это не только о комфорте путешествий. Это о новых возможностях для мобильности украинцев, усилении экономических и гуманитарных связей со странами ЕС и эффективной международной логистике даже в условиях войны», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
В Минразвития планируют запустить новое международное железнодорожное сообщение уже на летний сезон.
Напомним, что «Укрзализныця» меняет движение поездов в ряде регионов.