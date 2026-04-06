ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

В Болгарию по железной дороге: Украина запускает прямой поезд в Варну

Прямое железнодорожное сообщение с Болгарией обещают запустить уже летом.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Поезд Киев — Варна вместо автобусов: детали нового маршрута в Болгарию / © Министерство развития общин и территорий Украины

Украина планирует запустить новый международный поезд в болгарскую Варну.

Об этом передает Министерство развития громад и территорий.

Стороны уже согласовали маршрут и график движения. Поезд будет курсировать через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест в Варну.

Ориентировочное время в пути — менее 29 часов. В Минразвития уточнили, что это почти столько же, как на автобусе, но значительно комфортнее.

«Запуск прямого железнодорожного сообщения с Болгарией — это не только о комфорте путешествий. Это о новых возможностях для мобильности украинцев, усилении экономических и гуманитарных связей со странами ЕС и эффективной международной логистике даже в условиях войны», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В Минразвития планируют запустить новое международное железнодорожное сообщение уже на летний сезон.

Напомним, что «Укрзализныця» меняет движение поездов в ряде регионов.

Дата публикации
Количество просмотров
282
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie