В Болгарию по железной дороге: Украина запускает прямой поезд в Варну

Поезд Киев — Варна вместо автобусов: детали нового маршрута в Болгарию / © Министерство развития общин и территорий Украины

Украина планирует запустить новый международный поезд в болгарскую Варну.

Об этом передает Министерство развития громад и территорий.

Стороны уже согласовали маршрут и график движения. Поезд будет курсировать через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест в Варну.

Ориентировочное время в пути — менее 29 часов. В Минразвития уточнили, что это почти столько же, как на автобусе, но значительно комфортнее.

«Запуск прямого железнодорожного сообщения с Болгарией — это не только о комфорте путешествий. Это о новых возможностях для мобильности украинцев, усилении экономических и гуманитарных связей со странами ЕС и эффективной международной логистике даже в условиях войны», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В Минразвития планируют запустить новое международное железнодорожное сообщение уже на летний сезон.

