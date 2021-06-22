В больницах Харькова находятся 78 пострадавших от отравления суши в ресторанах: что известно об их состоянии

Сейчас несколько человек уже готовят к выписке.

В больницах Харькова находятся 78 пациентов, попавших в медучреждение после употребления блюд в ресторанах японской кухни. Сейчас часть из них готовится к выписке.

Об этом сообщают на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, в Городской детской клинической больницы №19 находятся 16 детей и две мамы, которые чувствуют себя уже лучше, и завтра врачи будут решать, кого из них можно выписать. В городской клинической больнице №31 лечатся 40 пациентов с отравлением, 9 из них идут на выписку. Еще 8 человек проходят лечение в городской больнице №3, но они были госпитализированы позже, поэтому пока останутся в медучреждении. Еще 14 взрослых получают необходимую медицинскую помощь в Валках.



Также Светлана Горбунова-Рубан добавила, что владельцы ресторанов, где отравились клиенты, оказывают материальную помощь на лечение.



"Я непосредственно контактирую с директором "Якитории". За эти дни они оказали помощь лечебным учреждениям, где находятся больные на сумму 150 тыс. грн., это на физиологические растворы и все необходимое", — сообщила заместитель городского головы.

Напомним, что ранее в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 67 человек, из них 14 — дети. Все пострадавшие отдыхали в одной и той же сети ресторанов.

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