В больницах Мариуполя умирает каждый четвертый пациент из-за нехватки лекарств и персонала (видео)

В больницах оккупированного Россией Мариуполя умирает каждый четвертый пациент из-за нехватки лекарств и медицинского персонала. Кроме того, военных РФ размещают в палатах, а местных жителей – в коридорах.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

"Лекарств не хватает, цинично предлагают "купить" в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко", — написал он.

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По словам Андрющенко, из-за нехватки персонала пациентов фактически бросают в одиночестве. Отсюда и сверхвысокая смертность.

"Инсулинозависимые в наихудшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю, в четверг, в одной больнице. Он и раздает инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует", — отметил советник мера.

Напомним, в Мариуполе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Половина больных – дети. Оккупанты указывают причину распространения болезни.

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