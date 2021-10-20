В больницах Житомира пациентам с COVID-19 может не хватить кислорода: в чем проблема

В больницах Житомира пациентам с COVID-19 может не хватить кислорода: в чем проблема

В городском совете говорят, что сейчас потребление кислорода среди больных коронавирусом возросло в 2, а то и 3 раза, по сравнению с весенней волной COVID-19.

В больницах Житомира, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной болезнью, ситуация с обеспечением кислорода — напряженная. В медучреждениях возникли проблемы с его поставкой.

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Об этом на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета сообщила заместитель мэра города Мария Мисюрова.

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Пока кислорода хватает, но сейчас 97% пациентов нуждаются в кислородной поддержке", — сказала чиновница.

Она отметила, что по сравнению с весной этого года изменилась клиническая картина. Практически все пациенты, которые попадают в приемное отделение, а затем в инфекционное, нуждаются в кислородной поддержке с высокой скоростью потока.

По ее словам, в пик весенней волны коронавируса потребление кислорода у пациентов было в пределах 600-700 литров в сутки, сегодня же нагрузка возросла — полторы тонны в сутки.

Житомирские больницы ведут переговоры со всеми производителями кислорода, заключили с ними договоры, но есть проблемы с его поставкой.

Напомним, по словам местной волонтерки, в Одессе начали сортировать больных Сovid-19, которые нуждаются в госпитализации.

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