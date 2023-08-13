В больнице Днепра после операции скончался 11-летний мальчик: в Минздраве назвали причину смерти

На данный момент известно об 11 пострадавших, среди них — 5 взрослых и 6 детей.

В одной из больниц Днепра после операции скончался 11-летний мальчик. Причиной смерти стал некачественный медицинский препарат, вызвавший тяжелую побочную реакцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, которые применялись во время проведения оперативных вмешательств. Предварительно, речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза. На партию подозреваемых в побочном действии препаратов наложен карантин и изъят из обращения в медучреждении. результатами которого будет принимать соответствующие управленческие решения", — говорится в сообщении.

В Минздраве утверждают, что медицинские препараты больница закупала самостоятельно, а не получала из-за централизованных закупок.

Пострадавшие пациенты переведены в другие медицинские учреждения, где им предоставляется необходимая медицинская помощь. На данный момент известно об 11 пострадавших, среди них — 5 взрослых и 6 детей.

"В настоящее время 5 детей переведены в Днепропетровскую областную клиническую больницу. Их состояние средней тяжести. 5 взрослых пациентов доставлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. За их жизнь продолжают бороться врачи", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в одной из больниц Днепра после операции скончался 11-летний мальчик — прокуратура начала расследование.

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