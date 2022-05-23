В больнице Днепра скончалась 11-летняя девочка: попала под обстрел россиян в Луганской области

В реанимации Днепра скончалась 11-летняя девочка из Приволья Луганской области.
Ребенок попал под обстрел российских оккупантов 7 мая. Тогда оккупанты страны-агрессора России накрыли Приволья артиллерией.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу.
"Там при жизни ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая его сердце остановилось", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, во Львов эвакуировали 15-летнюю харьковчанку: попала во вражеский обстрел фосфорными бомбами. В результате атаки захватчиков девушка получила серьезные повреждения. У Киры огнестрельное сколочное поражение с проникающим ранением брюшной полости.
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