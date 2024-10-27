В больнице Ровно умер недавно мобилизованный мужчина: родственница утверждает об избиении

Львовский или Ровенский областные ТЦК, как и медучреждения, инцидент пока не комментировали.

В больнице в Ровно внезапно скончался недавно мобилизованный мужчина. В свою очередь, родственница умершего утверждает, что его избили.

Об этом Мария Процик, родственница умершего солдата Юрия Процика, рассказала в Facebook.

По ее словам, мужчину задержали в Новояворовске и отвезли в военную часть Львова.

На следующий день, 17 октября, новоиспеченный мобилизованный позвонил родителям и сообщил, что его везут в Ровно.

"18 октября разговор был уже несколько странным, но еще не вызывал подозрений. Однако, к утру 19 октября разговор уже явно был в состоянии бреда, бессвязной речи, порой оторванной от реальности. Родителям удалось выяснить, что он закрыт в каком-то помещении с еще одним мужчиной, который сообщил их точную локацию... Уже после 15:00 в тот же день связь оборвалась", – рассказывает родственница умершего.

Женщина отмечает, что в течение следующего дня, 20 октября, Юрий так и не вышел на связь, поэтому родители уехали в воинскую часть. Там ответили, что их сына нет.

"Вроде бы его перевели в другую часть или он скрылся. На проходной женщина оговорилась, что одного из призывников отвезли в психиатрическую больницу, но уточнив с командованием, сообщила, что это не их сын. Родители в состоянии шока и ступора вернулись домой", – отмечает Мария Процик.

22 октября родственники выяснили, что Юрий поступал в приемное отделение Ровенского наркологического диспансера, но впоследствии был переведен в Ровенскую областную клиническую больницу. 23 октября родителям позвонили из больницы и сообщили, что он скончался 22 октября. Причин не называли, сказали, что сообщат после судмедэкспертизы.

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"По результатам в заключении причиной указана полиорганная недостаточность, острый геморрагический панкреатит, панкреонекроз", – говорит Мария Процик. Она утверждает, что на теле ее родственника есть следы побоев. Женщина жалуется, что судебно-медицинская экспертиза ничего не указывает о побоях.

Львовский или Ровенский областные ТЦК, как и вышеуказанные медучреждения, инцидент пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что во Львове работник ТЦК был задержан за попытку дать взятку.

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