В больнице Запорожья — подразделения украинских военных: российские пропагандисты придумали новую ложь

Россияне с помощью своих средств массовой пропаганды распространяют фейки и ложные сведения, чтобы получить преимущество на информационном фронте.

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что в больнице экстренной и медицинской помощи в Запорожье находятся подразделения украинских военных. Кроме того, на близлежащих территориях – в парке Победы – расположены "огневые позиции".

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Оккупанты также распространяют информацию, что "руководство города Запорожья уменьшило заработные платы коммунальщикам и направило остаток средств на военные нужды". "Конечно, об уменьшении заработных плат и даже социальных выплат речь не идет. Украинская власть придерживается всех своих обещаний и обязательств", — говорится в сообщении ОГА.

Между тем Мелитопольские оккупационные каналы убеждают, что якобы укаинские власти распространяют слухи о том, что закрыт въезд в Крым, чтобы жители оккупированных территорий не могли выехать на полуостров. В ОГА отмечают, что украинские власти не закрывали границу с аннексированным россиянами Крымом и никогда не ограничивали передвижение украинцев.

Как сообщалось, в Минобороны США полагают, что город Мариуполь нельзя считать оккупированным, поскольку его продолжают обстреливать российские войска. Часть российских войск отступила от заблокированного Мариуполя и движется в северо-западном направлении – в Запорожскую область.

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