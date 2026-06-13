В больнице Киева умер раненый военный: полиция начала расследование

По делу Сергея Кузнецова экспертиза еще продолжается / © Национальная полиция Украины

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Полицейские начали уголовное производство по смерти бойца в столичной больнице скорой медицинской помощи во время лечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

«9 июня правоохранителям поступила информация о том, что в больнице скорой медпомощи скончался 42-летний киевлянин. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. По факту смерти мужчины приступили к производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство», — говорится в сообщении ведомства.

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Предварительно установлено, что с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, в результате полученных тяжелых огнестрельных ранений на фронте проходил лечение в столичной больнице.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры правоохранители также проводят расследование по ч. 1 ст. 140 УКУ — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Смерть раненого бойца в больнице Киева — что известно

В Киеве продолжается официальное расследование и судебно-медицинская экспертиза смерти бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Военный скончался в городской клинической больнице скорой помощи, куда был госпитализирован после ранения.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации, комментируя заявления военных и волонтеров о врачебной халатности, повлекшей смерть военного.

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«Призываем не спекулировать на этой трагедии, а дождаться официальных результатов экспертизы», — говорится в сообщении Департамента здравоохранения КГГА на странице Facebook.

Что говорят родственники военного

Родственники военного считают, что мужчина ушел из жизни из-за халатности медиков. По их словам, врачи не обращали внимания на жалобы бойца по поводу боли в спине, где была рана.

Когда самочувствие бойца ухудшалось, на это не раз, но безуспешно обращала внимание медиков его мать. В конце концов, Сергея решили перевезти в военный госпиталь, но он не дожил до этого несколько часов.

«Я требую, чтобы провели исключительно справедливое и честное расследование смерти моего сына! Он самоотверженно защищал Украину на передовой, а умер здесь, в Киеве, так бессмысленно и бездарно из-за обычной человеческой халатности», — сказала мать защитника в комментарии ТСН.

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Позиция активистов

Активисты, требующие расследования, обращают внимание, что это уже не первый случай, когда Киевская городская клиническая больница скорой медпомощи попадает в скандал из-за ненадлежащего лечения.

«В апреле на совещании по прицельной эвакуации более 80 служб сопровождения обратились в Командование Медицинских сил с требованием прекратить направлять бойцов в так называемую ЛШД — больницу, которая давно стала символом коррупции и халатности», — говорится в сообщении волонтера Оксаны Корчинской.

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