В больнице скончалась 17-летняя девушка, раненая во время ракетного удара по Берестину
Подростка, которая получила критические ранения в результате вражеской атаки по г. Берестин, умерла в больнице, количество пострадавших возросло до девяти.
В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения во время ракетной атаки на город Берестин. Медики боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .
В настоящее время подтверждены девять пострадавших. Семь человек были госпитализированы с взрывными травмами разной степени тяжести. Еще двое пострадавших пережили острую реакцию на стресс и получили необходимую помощь.
На месте удара продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
