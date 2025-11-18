ТСН в социальных сетях

В больнице скончалась 17-летняя девушка, раненая во время ракетного удара по Берестину

Подростка, которая получила критические ранения в результате вражеской атаки по г. Берестин, умерла в больнице, количество пострадавших возросло до девяти.

Елена Кузьмич
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения во время ракетной атаки на город Берестин. Медики боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

В настоящее время подтверждены девять пострадавших. Семь человек были госпитализированы с взрывными травмами разной степени тяжести. Еще двое пострадавших пережили острую реакцию на стресс и получили необходимую помощь.

На месте удара продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что атака дронами вызвала пожары в Днепре и районе .

