В больнице скончалась 17-летняя девушка, раненая во время ракетного удара по Берестину

Ракетная атака / © ТСН.ua

В больнице скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения во время ракетной атаки на город Берестин. Медики боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

В настоящее время подтверждены девять пострадавших. Семь человек были госпитализированы с взрывными травмами разной степени тяжести. Еще двое пострадавших пережили острую реакцию на стресс и получили необходимую помощь.

На месте удара продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что атака дронами вызвала пожары в Днепре и районе .