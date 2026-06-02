В больнице скончалась 73-летняя женщина: выросло количество жертв атаки РФ на Днепр

В больнице скончалась 73-летняя женщина, получившая ранения во время российской атаки на Днепр. Также из-за обстрелов пострадали жители Днепра и Каменского.

Атака на Днепр

В больнице скончалась 73-летняя женщина, получившая ранения во время российской атаки на Днепр . В целом из-за обстрелов пострадали несколько человек в Днепре и Каменском.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, 73-летняя женщина, которая была ранена во время российского удара по Днепру, скончалась в больнице. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В настоящее время в Днепре два человека остаются госпитализированными. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также после вражеской атаки пострадали жители Каменского. Медицинская помощь понадобилась 49-летней женщине и 50-летнему мужчине. В общей сложности в городе известно о трех пострадавших. Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате обстрела Каменской опеки получила 72-летняя женщина. Ее госпитализировали, а врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

